В Могилеве была найдена мертвой семейная пара

Правоохранителями на месте происшествия был обнаружен нож, предполагаемое орудие преступления.

Новости Беларуси. В одном из могилевских частных домов были обнаружены тела убитых супругов с колото-резаными ранами. Мужчина 44-ех и его жена 33-ех лет были найдены мертвыми.

Оксана Соленюк, официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области:

По данному факту управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Что стало причиной трагедии установят следователи.

У супругов осталась дочь, которой нет 18 лет. С девочкой начали работать психологи.