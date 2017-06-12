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В Могилеве была найдена мертвой семейная пара

12 июня 2017 12:06
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Новости Беларуси. В одном из могилевских частных домов были обнаружены тела убитых супругов с колото-резаными ранами. Мужчина 44-ех и его жена 33-ех лет были найдены мертвыми.

Правоохранителями на месте происшествия был обнаружен нож, предполагаемое орудие преступления.

В Могилеве была найдена мертвой семейная пара-1

Оксана Соленюк, официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области:
По данному факту управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Что стало причиной трагедии установят следователи.

У супругов осталась дочь, которой нет 18 лет. С девочкой начали работать психологи.

Недавно в Слониме были убиты известный местный скульптор и его жена – здесь подробнее.

# происшествия # Убийство # Оксана Соленюк

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