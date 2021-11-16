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На улице Алибегова погиб водитель BMW, а на Притыцкого столкнулись 4 автомобиля

16 ноября 2021 13:57
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Новости Беларуси. Из-за непогоды в Минске увеличилось количество аварий. Смертельное ДТП произошло на улице Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

На улице Алибегова погиб водитель BMW, а на Притыцкого столкнулись 4 автомобиля-1

Около 9 часов утра 35-летний водитель BMW, двигаясь со стороны проспекта Газеты «Правда» в направлении Дзержинского, не справился с управлением и наехал на опору осветительной мачты. Для деблокировки водителя понадобилась помощь работников МЧС. Однако мужчину спасти не удалось, он скончался. Проводится проверка.  

На улице Алибегова погиб водитель BMW, а на Притыцкого столкнулись 4 автомобиля-4

А на развязке кольцевой с улицей Притыцкого столкнулись четыре автомобиля. 31-летний мужчина за рулем Hyundai двигался со стороны Неманской в направлении деревни Тарасово. При выборе скорости водитель не учел погодные условия и столкнулся с Fiat и Renault. А далее в цепочке аварии был грузовик.  

На улице Алибегова погиб водитель BMW, а на Притыцкого столкнулись 4 автомобиля-7

Мария Новохатская, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД:
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В ДТП пострадавших нет. Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортными средствами обязательно нужно учитывать погодные и дорожные условия и быть предельно внимательными.  

# Авария в Минске # происшествия # Мария Новохатская # Фотофакт

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