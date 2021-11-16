На улице Алибегова погиб водитель BMW, а на Притыцкого столкнулись 4 автомобиля

Новости Беларуси. Из-за непогоды в Минске увеличилось количество аварий. Смертельное ДТП произошло на улице Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 9 часов утра 35-летний водитель BMW, двигаясь со стороны проспекта Газеты «Правда» в направлении Дзержинского, не справился с управлением и наехал на опору осветительной мачты. Для деблокировки водителя понадобилась помощь работников МЧС. Однако мужчину спасти не удалось, он скончался. Проводится проверка.

А на развязке кольцевой с улицей Притыцкого столкнулись четыре автомобиля. 31-летний мужчина за рулем Hyundai двигался со стороны Неманской в направлении деревни Тарасово. При выборе скорости водитель не учел погодные условия и столкнулся с Fiat и Renault. А далее в цепочке аварии был грузовик.