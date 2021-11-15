В Минской области за выходные произошло 82 ДТП. Задержаны 29 нетрезвых водителей и 93 бесправника

Новости Беларуси. За прошедшие выходные (13 и 14 ноября) в Минской области произошло 82 ДТП, четыре человека получили травмы. Задержаны 29 нетрезвых водителей и 93 бесправника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, одна из аварий случилась на 6-м километре автодороги Р53 Слобода – Новосады вблизи деревни Динаровка Смолевичского района. 29-летний водитель Audi, двигаясь в направлении Борисова, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован. Он не был обозначен световозвращающим элементом.

Екатерина Сильченко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением первых заморозков и выпадением первого снега водителям необходимо уже сейчас позаботиться о своем автомобиле, не дожидаясь 1 декабря, и «переобуть» его.

Также Госавтоинспекция обращается к пешеходам: в связи с погодными условиями в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, соблюдать правила дорожного движения и переходить проезжую часть дороги в положенном месте.