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Три жительницы Гродно заблудились в приграничной зоне, собирая клюкву, и провели там ночь

21 сентября 2017 13:49
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Новости Беларуси. 21 сентября утром пограничники нашли трех женщин, которые отправились в приграничную зону собирать клюкву и заблудились.

По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, 20 сентября вечером на пограничный пост поступила информация о трех заблудившихся жительницах Гродно, собиравших клюкву на приграничной территории.

Женщины самостоятельно сообщили знакомым о том, что сбились с пути. Знакомые попросили у пограничников помочь с поисками. Все это время с жительницами Гродно поддерживался контакт через мобильную связь.

Утром следующего дня все три сборщицы ягод были обнаружены недалеко от Чёртового озера. Найденные женщины были отправлены домой.   

В понедельник 18 сентября в Лидском районе был спасен 68-летний грибник, который застрял в болоте – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Происшествия в лесу

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