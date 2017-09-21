Три жительницы Гродно заблудились в приграничной зоне, собирая клюкву, и провели там ночь

Новости Беларуси. 21 сентября утром пограничники нашли трех женщин, которые отправились в приграничную зону собирать клюкву и заблудились.
По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, 20 сентября вечером на пограничный пост поступила информация о трех заблудившихся жительницах Гродно, собиравших клюкву на приграничной территории.
Женщины самостоятельно сообщили знакомым о том, что сбились с пути. Знакомые попросили у пограничников помочь с поисками. Все это время с жительницами Гродно поддерживался контакт через мобильную связь.
Утром следующего дня все три сборщицы ягод были обнаружены недалеко от Чёртового озера. Найденные женщины были отправлены домой.
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