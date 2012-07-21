В Минском районе сгорело двухэтажное жилое здание. Без крова остались 7 семей

Новости Беларуси. Крупный пожар в деревне Качино Минского района лишил крова сразу семь семей. 21 июля около полудня загорелась пристройка двухэтажного дома, а затем буквально в считанные секунды пламя по крыше перекинулось на все здание. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось больше часа.

Разбросанные игрушки и чудом уцелевшие вещи. Немногое осталось от прежнего благополучия. Глядя на пепелище, трудно представить, что когда-то это было родовым гнездом сразу для семи семей.

Очевидцы:

Здесь три сестры жили, потом их дети переженились, появились дети.

Возгорание началось на правом углу здания, и в считанные минуты пламя перекинулось на второй этаж.

Как гром среди ясного неба в полдень на дежурный пульт МЧС одно за одним стали поступать сообщения. Запах гари почувствовали жильцы дома. Они сразу же выбежали наружу, и уже буквально через несколько минут клубы черного дыма было видно за версту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидец:

Я вышел из парника и увидел дым. Сразу же было очевидно, что это не печку топят. Побежали за водой, начали вызывать пожарных.

Беда сплотила всю деревню. На помощь погорельцам тут же кинулись односельчане: кто-то помог спасти бытовую технику, кто-то – вынести вещи.

Очевидец:

Прибежали сюда, увидели огонь. Друзья забежали, начали вытаскивать холодильник, стиральную машину.

Одного из жильцом тревожная весть из дома застала на работе. Когда-то мужчина своими руками возводил стены одной из пристроек, а теперь...

Погорелец:

Мне позвонили, сказали, что мой дом горит. Когда приехал, уже все сгорело.

Что же стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа и инспекция пожарного надзора. Погорельцев временно приютили соседи, вопрос с их расселением будет решаться.