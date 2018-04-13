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В Минском районе из-за пожара в общежитии эвакуировали 18 человек

13 апреля 2018 09:35
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Новости Беларуси. В посёлке Привольный Минского района горело пятиэтажное общежитие.  

По сведениям Минского ОУМЧС Беларуси, 13 апреля в 00:11 ночи спасателям сообщили о задымлении в комнате общежития на четвёртом этаже.  

В Минском районе из-за пожара в общежитии эвакуировали 18 человек-1

Фото: Минское ОУМЧС Беларуси  

Прибывшие подразделения МЧС установили, что загорелся холодильник. Пожар при помощи огнетушителя ликвидировал жилец. Спасатели эвакуировали 18 человек, среди которых был ребёнок. Никто не пострадал.  

Огнём повреждён холодильник, закопчены стены и потолок.  

В Минском районе из-за пожара в общежитии эвакуировали 18 человек-4

Фото: Минское ОУМЧС Беларуси  

Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки холодильника.  

Весной 2018 года в Поставах горело общежитие. 

Спасателями были эвакуированы 20 человек – здесь подробнее.  

# происшествия # Пожар

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