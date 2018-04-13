В Минском районе из-за пожара в общежитии эвакуировали 18 человек

По сведениям Минского ОУМЧС Беларуси, 13 апреля в 00:11 ночи спасателям сообщили о задымлении в комнате общежития на четвёртом этаже.

Прибывшие подразделения МЧС установили, что загорелся холодильник. Пожар при помощи огнетушителя ликвидировал жилец. Спасатели эвакуировали 18 человек, среди которых был ребёнок. Никто не пострадал.

Огнём повреждён холодильник, закопчены стены и потолок.