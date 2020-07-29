В Минском районе 19-летняя девушка выпала из окна своей квартиры на 6 этаже

Новости Беларуси. В Минском районе молодая девушка выпала из окна шестого этажа.

По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram-канале, 19-летняя девушка была доставлена в реанимацию больницы утром 28 июля. У жительницы Минского районе были признаки падения с высоты.

По данным следствия, девушка находилась в своей квартире на шестом этаже вместе со знакомыми, села на подоконник и не удержала равновесие.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и соседи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.