В Минском районе 19-летняя девушка выпала из окна своей квартиры на 6 этаже

Новости Беларуси. В Минском районе молодая девушка выпала из окна шестого этажа.
По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram-канале, 19-летняя девушка была доставлена в реанимацию больницы утром 28 июля. У жительницы Минского районе были признаки падения с высоты.
По данным следствия, девушка находилась в своей квартире на шестом этаже вместе со знакомыми, села на подоконник и не удержала равновесие.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и соседи. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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