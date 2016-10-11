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В Молодечно пожар в жилом доме: погиб 62-летний гость хозяина

11 октября 2016 14:57
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Новости Беларуси. Между тем холодная погода не лучшим образом сказалась на статистике чрезвычайных происшествий. За сутки только на Минщине произошло 7 пожаров.

В Молодечно в огне погиб 62-летний мужчина.

Он пришел в гости. Хозяин здания попытался самостоятельно потушить пламя, однако не сумел, но успел выбежать из горящего здания.

Спасателей вызвали соседи. Однако дом уже был полностью охвачен огнем.

Сотрудникам МЧС удалось остановить пламя и не дать огню перекинуться на соседний трехэтажный жилой дом.

Вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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