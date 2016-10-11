В Молодечно пожар в жилом доме: погиб 62-летний гость хозяина

Новости Беларуси. Между тем холодная погода не лучшим образом сказалась на статистике чрезвычайных происшествий. За сутки только на Минщине произошло 7 пожаров.
В Молодечно в огне погиб 62-летний мужчина.
Он пришел в гости. Хозяин здания попытался самостоятельно потушить пламя, однако не сумел, но успел выбежать из горящего здания.
Спасателей вызвали соседи. Однако дом уже был полностью охвачен огнем.
Сотрудникам МЧС удалось остановить пламя и не дать огню перекинуться на соседний трехэтажный жилой дом.
Вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.