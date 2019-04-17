Прямой эфир

В минском аэропорту задержали 23-летнего уклониста от призыва из Беларуси

17 апреля 2019 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разыскиваемые белорус и россиянин были задержаны в аэропорту Минска.  

По информации Госпогранкомитета, в Национальном аэропорту Минск рано утром 16 апреля на рейсе «Нур-Султан-Минск» задержали 23-летнего белоруса. В отношении него было возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на воинскую службу.   

В этот же день в 17 часов при оформлении  рейса в Тель-Авив был выявлен россиянин, которого подозревают в убийстве. Мужчина скрывался от правоохранительных органов РФ.   

Оба задержанных были переданы сотрудникам Минского ОВД на воздушном транспорте.  

В апреле этого года осуждённого на Урале банкира поймали в Беларуси с поддельным паспортом (читать далее).   

# Государственная граница Беларуси # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Гродно на пожаре в дачном доме погибла женщина
17 апреля 2019 07:11

Под Гродно на пожаре в дачном доме погибла женщина

Водитель на ул.Плеханова выехал на тротуар и сбил троих людей
16 апреля 2019 18:15

Водитель на ул.Плеханова выехал на тротуар и сбил троих людей

В Минске произошёл наезд на 12-летнего школьника
16 апреля 2019 12:49

В Минске произошёл наезд на 12-летнего школьника