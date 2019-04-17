В минском аэропорту задержали 23-летнего уклониста от призыва из Беларуси

Новости Беларуси. Разыскиваемые белорус и россиянин были задержаны в аэропорту Минска.

По информации Госпогранкомитета, в Национальном аэропорту Минск рано утром 16 апреля на рейсе «Нур-Султан-Минск» задержали 23-летнего белоруса. В отношении него было возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на воинскую службу.

В этот же день в 17 часов при оформлении рейса в Тель-Авив был выявлен россиянин, которого подозревают в убийстве. Мужчина скрывался от правоохранительных органов РФ.

Оба задержанных были переданы сотрудникам Минского ОВД на воздушном транспорте.