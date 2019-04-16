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Водитель на ул.Плеханова выехал на тротуар и сбил троих людей

16 апреля 2019 18:15
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Новости Беларуси. ДТП на Плеханова – есть пострадавшие,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Водитель на ул.Плеханова выехал на тротуар и сбил троих людей-1

Водитель иномарки, двигался со стороны Якубова в направлении Рокоссовского. При повороте налево он не справился с управлением и выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов, которые ожидали транспорт на остановке.

Водитель на ул.Плеханова выехал на тротуар и сбил троих людей-4

Один человек госпитализирован. Сам водитель не пострадал. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены неисправности, при наличии которых участие в дорожном движении запрещено. Автомобилиста ждет штраф.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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