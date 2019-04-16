Водитель на ул.Плеханова выехал на тротуар и сбил троих людей

Новости Беларуси. ДТП на Плеханова – есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП на Плеханова – есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель иномарки, двигался со стороны Якубова в направлении Рокоссовского. При повороте налево он не справился с управлением и выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов, которые ожидали транспорт на остановке.
Один человек госпитализирован. Сам водитель не пострадал. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены неисправности, при наличии которых участие в дорожном движении запрещено. Автомобилиста ждет штраф.