Водитель на ул.Плеханова выехал на тротуар и сбил троих людей

Новости Беларуси. ДТП на Плеханова – есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель иномарки, двигался со стороны Якубова в направлении Рокоссовского. При повороте налево он не справился с управлением и выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов, которые ожидали транспорт на остановке.