В Минской области за выходные в двух ДТП пострадали два человека

Новости Беларуси. За выходные в Минской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий два человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, одна из аварий произошла на 16-м километре автодороги Р-56 Молодечно – Воложин вблизи деревни Полочаны. 39-летний водитель Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль занесло, после съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП водитель госпитализирован.

Другая авария произошла в Борисове на перекрестке улиц Гагарина и Толстикова. 57-летний водитель Volkswagen при повороте столкнулся с Mercedes. Водитель Volkswagen получил травмы, однако от госпитализации отказался. По факту ДТП проводится проверка.