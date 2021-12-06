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В Минской области за выходные в двух ДТП пострадали два человека

06 декабря 2021 13:55
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Новости Беларуси. За выходные в Минской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий два человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области за выходные в двух ДТП пострадали два человека-1

Так, одна из аварий произошла на 16-м километре автодороги Р-56 Молодечно – Воложин вблизи деревни Полочаны. 39-летний водитель Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль занесло, после съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП водитель госпитализирован.

В Минской области за выходные в двух ДТП пострадали два человека-4

Другая авария произошла в Борисове на перекрестке улиц Гагарина и Толстикова. 57-летний водитель Volkswagen при повороте столкнулся с Mercedes. Водитель Volkswagen получил травмы, однако от госпитализации отказался. По факту ДТП проводится проверка.

В Минской области за выходные в двух ДТП пострадали два человека-7

За выходные задержаны 15 нетрезвых водителей. Более 300 пешеходов привлечены к административной ответственности. Каждый третий находился в нетрезвом состоянии. Каждый второй не был обозначен световозвращающими элементами.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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