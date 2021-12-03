Смертельное ДТП под Минском. Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло под Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

42-летняя женщина на Volkswagen ехала в направлении деревни Колодищи. При повороте на Озерище она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota, которым управлял 59-летний мужчина. В результате аварии женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте.

На обеих машинах были установлены зимние шины, оба водителя были пристегнуты. По факту ДТП проводится проверка.