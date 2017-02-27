В Минской области нашли 3 самогонщиков: конфисковано 680 литров алкоголя и 11 тонн браги

Новости Беларуси. Сразу три подпольных производства самогона остановили правоохранители Минщины. Успешные операции проведены в Молодечненском и Вилейском районах.

В общей сложности выявлено более 11 тонн самогонной браги и 680 литров готового продукта.

В одном из случаев самогонный цех организовал 43-летний неработающий житель деревни Котловка Вилейского района. Интересно, что производство располагалось в хозяйственной постройке с соломенными стенами – учитывалась экономичность и скорость возведения.

Отработанную брагу сельчанин использовал в качестве корма для домашнего скота.

Кстати, только за январь 2017 за правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкоголя, привлечено более 200 жителей области. В большинстве случаев информация о самогонщиках поступала участковым инспектором от местных жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.