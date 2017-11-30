Голое тело мужчины нашли в поле в Светлогорском районе

Новости Беларуси. Утром 27 ноября в Светлогорском районе в поле был найден мертвый мужчина.

По информации ГКСЭ, его тело обнаружил местный житель. Мужчина был обнажен. По информации правоохранителей, которые сразу выехали на место происшествия, мужчина шел по полю один, часто падал. Установлено, что погибшему было 68 лет. Он злоупотреблял алкогольными напитками, жил один. Накануне его видели пьяным в поселке по месту жительства – он шел по дороге, падал, мешал автомобилям, но правоохранителей никто не вызвал.

Куда шел мужчина через поле – неизвестно. Причиной смерти стало переохлаждение. По информации экспертов, некоторые люди, находясь в нетрезвом состоянии, ощущают ложное чувство жары и раздеваются.

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