В Любани столкнулись грузовик и УАЗ

Новости Беларуси. ДТП в Любани. Грузовик не пропустил автомобиль УАЗ – есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За рулем ГАЗа находился 49-летний житель Витебска. Он двигался по второстепенной дороге и на перекрестке не уступил дорогу 59-летнему местному жителю – водителю УАЗа. В результате аварии водитель и 53-летний пассажир УАЗа госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.