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В Любани столкнулись грузовик и УАЗ

21 июля 2021 14:01
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Новости Беларуси. ДТП в Любани. Грузовик не пропустил автомобиль УАЗ – есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любани столкнулись грузовик и УАЗ -1

За рулем ГАЗа находился 49-летний житель Витебска. Он двигался по второстепенной дороге и на перекрестке не уступил дорогу 59-летнему местному жителю – водителю УАЗа. В результате аварии водитель и 53-летний пассажир УАЗа госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

В Любани столкнулись грузовик и УАЗ -4

Под Минском Lada вытолкнула в кювет автомобиль сопровождения колонны велосипедистов. ДТП произошло недалеко от агрогородка Ратомка на трассе Минск – Молодечно – Нарочь. Водитель Lada  решил обогнать велоколонну, стал опережать Peugeot и врезался в него. От удара машина вылетела за пределы дороги. Никто не пострадал.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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