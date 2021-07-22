Возможно, это был поджог. В Минской области сгорел гектар зерновых

Новости Беларуси. В Крупском районе сгорел гектар зерновых. Возле деревни Мхерино-1 загорелось поле с озимой пшеницей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К счастью, 92 гектара урожайных полей удалось спасти. Пожар тушили спасатели МЧС вместе с работниками сельхозпредприятия. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, это мог быть умышленный поджог.