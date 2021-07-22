Прямой эфир

Возможно, это был поджог. В Минской области сгорел гектар зерновых

22 июля 2021 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Крупском районе сгорел гектар зерновых. Возле деревни Мхерино-1 загорелось поле с озимой пшеницей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возможно, это был поджог. В Минской области сгорел гектар зерновых-1

К счастью, 92 гектара урожайных полей удалось спасти. Пожар тушили спасатели МЧС вместе с работниками сельхозпредприятия. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, это мог быть умышленный поджог.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Дубровском водохранилище нашли тело мужчины, который пропал 9 июля
21 июля 2021 14:10

На Дубровском водохранилище нашли тело мужчины, который пропал 9 июля

В Любани столкнулись грузовик и УАЗ
21 июля 2021 14:01

В Любани столкнулись грузовик и УАЗ

Дверь закрыта, ключ не тот. Милиционеры в Минске помогли дедушке вернуться домой
20 июля 2021 14:40

Дверь закрыта, ключ не тот. Милиционеры в Минске помогли дедушке вернуться домой