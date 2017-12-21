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В минской квартире загорелась стиральная машина. Мужчина получил ожоги 95% тела и умер в больнице

21 декабря 2017 08:04
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Новости Беларуси. Житель Минска скончался из-за возгорания стиральной машины в его квартире.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 19 декабря. Пожарным о возгорании в одной из квартир сообщили жители столичной многоэтажки.

На третьем этаже девятиэтажного дома в квартире горела стиральная машина Indesit и имущество.

В минской квартире загорелась стиральная машина. Мужчина получил ожоги 95% тела и умер в больнице-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли из ванной комнаты 59-летнего мужчину. Его с ожогами 95% тела и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Утром следующего дня пострадавший скончался.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

В минской квартире загорелась стиральная машина. Мужчина получил ожоги 95% тела и умер в больнице-4

Фото: МЧС

Огонь повредил имущество и закоптил квартиру.

Короткое замыкание электропроводки нередко становится причиной трагедии.

Несколько лет назад в минском зоопарке из-за пожара погибли 7 животных (здесь подробнее).

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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