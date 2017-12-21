В минской квартире загорелась стиральная машина. Мужчина получил ожоги 95% тела и умер в больнице
Новости Беларуси. Житель Минска скончался из-за возгорания стиральной машины в его квартире.
По информации МЧС, инцидент произошел утром 19 декабря. Пожарным о возгорании в одной из квартир сообщили жители столичной многоэтажки.
На третьем этаже девятиэтажного дома в квартире горела стиральная машина Indesit и имущество.
Сотрудники МЧС спасли из ванной комнаты 59-летнего мужчину. Его с ожогами 95% тела и отравлением продуктами горения доставили в больницу.
Утром следующего дня пострадавший скончался.
Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
Огонь повредил имущество и закоптил квартиру.
Короткое замыкание электропроводки нередко становится причиной трагедии.
Несколько лет назад в минском зоопарке из-за пожара погибли 7 животных (здесь подробнее).