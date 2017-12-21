В минской квартире загорелась стиральная машина. Мужчина получил ожоги 95% тела и умер в больнице

Новости Беларуси. Житель Минска скончался из-за возгорания стиральной машины в его квартире.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 19 декабря. Пожарным о возгорании в одной из квартир сообщили жители столичной многоэтажки.

На третьем этаже девятиэтажного дома в квартире горела стиральная машина Indesit и имущество.