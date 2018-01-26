В минской квартире мужчина разлил литр брома и получил ожог дыхательных путей

Новости Беларуси. Мучжина разлил бром в квартире знакомой. По информации МЧС, инцидент произошел вечером 25 января в квартире в Минске. Спасатели получили сообщение об утечке опасных веществ.

Фото: МЧС

26-летний мужчина разлил на кухне литр жидкого брома и пытался собрать вещество, но получил ингаляционный ожог. Молодого человека госпитализировали. Пострадавший являлся знакомым дочери хозяйки квартиры. Сотрудники МЧС нейтрализовали вещество и собрали его для утилизации.

Фото: МЧС