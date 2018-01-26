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В минской квартире мужчина разлил литр брома и получил ожог дыхательных путей

26 января 2018 08:26
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Новости Беларуси. Мучжина разлил бром в квартире знакомой.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 25 января в квартире в Минске. Спасатели получили сообщение об утечке опасных веществ.

В минской квартире мужчина разлил литр брома и получил ожог дыхательных путей-1

Фото: МЧС

26-летний мужчина разлил на кухне литр жидкого брома и пытался собрать вещество, но получил ингаляционный ожог. Молодого человека госпитализировали. Пострадавший являлся знакомым дочери хозяйки квартиры.

Сотрудники МЧС нейтрализовали вещество и собрали его для утилизации.

В минской квартире мужчина разлил литр брома и получил ожог дыхательных путей-4

Фото: МЧС

Несколько лет назад в Могилеве во время ремонта обнаружили ртуть в жилом помещении.

В квартире проживала молодая семья и ребенок – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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