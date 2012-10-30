В Минске загорелось фруктохранилище

Новости Беларуси. Минские спасатели утром 30 октября оперативно выехали на пожар. Возгорание возникло во фруктохранилище одной из складских баз. Её сотрудники первыми заметили задымление. В самом хранилище на момент ЧП никого не было.

В считанные минуты к объекту прибыло около десяти пожарных расчетов. Уже на месте спасатели выяснили, что очаг возгорания небольшой - его оперативно ликвидировали. Эвакуация работников склада не понадобилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Впоследствии было установлено, что произошло возгорание в бытовом помещении, внутри здания склада. Возгорание было ликвидировано в застигнутых размерах. Причина пожара в настоящий момент устанавливается. В результате пожара никто не пострадал. Впоследствии производилось удаление дыма из здания при помощи установок дымоудаления.