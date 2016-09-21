В Минске задержаны воры дизельного топлива: мужчины крали с предприятия, на котором работали

Новости Беларуси. Группу похитителей дизтоплива из железнодорожных цистерн задержали в Минске.

Причём, как выяснилось, мужчины воровали у предприятия, где сами же и работали.

Сотни канистр с горючим так и не перетекли в баки их личных авто. Преступную схему сотрудников одной из станций, в том числе, должностного лица Белорусской железной дороги, вовремя раскрыла милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы Мингорисполкома:

Семь должностных лиц заранее знали, где будут находиться цистерны с топливом. Спланировали свои действия: открывали цистерны, сливали топливо, затем увозили его на личных автомобилях. Происходило это на подъездных путях к одной из промышленных зон Минска.