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В Минске задержаны воры дизельного топлива: мужчины крали с предприятия, на котором работали

21 сентября 2016 20:25
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Новости Беларуси. Группу похитителей дизтоплива из железнодорожных цистерн задержали в Минске.

Причём, как выяснилось, мужчины воровали у предприятия, где сами же и работали.

Сотни канистр с горючим так и не перетекли в баки их личных авто. Преступную схему сотрудников одной из станций, в том числе, должностного лица Белорусской железной дороги, вовремя раскрыла милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы Мингорисполкома:
Семь должностных лиц заранее знали, где будут находиться цистерны с топливом. Спланировали свои действия: открывали цистерны, сливали топливо, затем увозили его на личных автомобилях. Происходило это на подъездных путях к одной из промышленных зон Минска.

В ту ночь им удалось похитить дизельного топлива на сумму свыше 2500 тысяч рублей.

# происшествия # Кража # Екатерина Вершицкая

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