В Минске задержаны 8 анархистов, призывавших к организации массовых беспорядков 9 августа

Новости Беларуси. В Минске задержаны активисты анархистского движения, призывавшие к организации массовых беспорядков 9 августа. На восьмерых участников вышли сотрудники ГУБОПиК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержаны активисты анархистского движения, призывавшие к организации массовых беспорядков 9 августа. На восьмерых участников вышли сотрудники ГУБОПиК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержанные – жители столицы, Минской и Брестской областей. Возраст от 21 до 33 лет, официально неработающие. Начиная с августа 2020 года, они являлись организаторами протестных маршей и массовых беспорядков на центральных улицах Минска.
Являюсь анархистом, трижды привлекался по административным делам за участие в несанкционированных массовых акциях.
Являюсь анархистом в Беларуси.
Установлено, что их протестная деятельность финансировалась, о чем свидетельствуют изъятые в ходе обысков крупные суммы иностранной валюты. Кроме того, полиграфическую продукцию анархистского содержания с призывами к противоправной деятельности они изготавливали в печатном кооперативе «Листовка».
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных. Возбуждено уголовное дело. По информации ГУБОПиК, часть активистов анархистского движения все еще скрываtтся за пределами страны.