Двое мужчин погибли в ДТП в Слуцком районе

Новости Беларуси. Авария в Слуцком районе, погибли водитель и пассажир. Вблизи деревни Омговичи житель Копыльского района не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В машине находились три человека. Кто именно был за рулем, следователям еще предстоит выяснить. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия. Третий – осмотрен врачами и отпущен. Возбуждено уголовное дело. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.