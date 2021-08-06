Двое мужчин погибли в ДТП в Слуцком районе

Новости Беларуси. Авария в Слуцком районе, погибли водитель и пассажир. Вблизи деревни Омговичи житель Копыльского района не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария в Слуцком районе, погибли водитель и пассажир. Вблизи деревни Омговичи житель Копыльского района не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В машине находились три человека. Кто именно был за рулем, следователям еще предстоит выяснить. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия. Третий – осмотрен врачами и отпущен. Возбуждено уголовное дело. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований. Следует отметить, что, по предварительной информации следствия, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.