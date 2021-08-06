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Двое мужчин погибли в ДТП в Слуцком районе

06 августа 2021 14:33
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Новости Беларуси. Авария в Слуцком районе, погибли водитель и пассажир. Вблизи деревни Омговичи житель Копыльского района не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Двое мужчин погибли в ДТП в Слуцком районе-1

В машине находились три человека. Кто именно был за рулем, следователям еще предстоит выяснить. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия. Третий – осмотрен врачами и отпущен. Возбуждено уголовное дело. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Двое мужчин погибли в ДТП в Слуцком районе-4

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований. Следует отметить, что, по предварительной информации следствия, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

# Авария в Минской области # происшествия # Елена Крупенина # Фотофакт

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