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Дерево насмерть придавило мужчину в Березинском районе

06 августа 2021 15:16
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Новости Беларуси. В Березинском районе мужчину насмерть придавило деревом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП случилось вблизи деревни Якшицы. 36-летний предприниматель из Березино рубил деревья в лесном массиве. Ему помогали еще трое мужчин.

Дерево насмерть придавило мужчину в Березинском районе-1

При валке дерево упало на 28-летнего молодого человека и придавило его. Пострадавший получил телесные повреждения. Ему была оказана первая помощь, но спасти мужчину не удалось.

Дерево насмерть придавило мужчину в Березинском районе-4

От полученных телесных повреждений он скончался в автомобиле скорой помощи. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Назначена судебная экспертиза.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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