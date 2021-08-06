Дерево насмерть придавило мужчину в Березинском районе

Новости Беларуси. В Березинском районе мужчину насмерть придавило деревом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП случилось вблизи деревни Якшицы. 36-летний предприниматель из Березино рубил деревья в лесном массиве. Ему помогали еще трое мужчин.

При валке дерево упало на 28-летнего молодого человека и придавило его. Пострадавший получил телесные повреждения. Ему была оказана первая помощь, но спасти мужчину не удалось.