В Минске задержали нетрезвого таксиста, лишенного прав

Новости Беларуси. В Минске задержали нетрезвого таксиста-бесправника.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко, инцидент произошел 9 февраля днем. Сотрудники ГАИ заметили петлявший автомобиль Renault, который был обозначен как такси. Транспортное средство остановили.

За рулем автомобиля находился 63-летний мужчина, в крови которого было 2,5 промилле алкоголя. Водителя задержали, а автомобиль был отправлен на охраняемую стоянку.

Задержанный был лишен прав управления ТС на пять лет, но удостоверение не сдал и устроился на работу таксистом.

Весной 2017 года его уже задерживали за управление автомобилем без прав.

По словам водителя, он поссорился с женой, выпил у друга и решил поехать на автомобиле домой.

Мужчине грозит штраф и административный арест.