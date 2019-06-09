Прямой эфир

В Минске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в России

09 июня 2019 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Беларуси задержали россиянина, подозреваемого в убийстве.  

По информации МВД по Республике Калмыкия, была получена информация о том, что третий подозреваемый в убийстве 65-летней жительницы Элисты находится на территории Беларуси.  

Мужчина – участковый уполномоченный полиции – был задержан в Минске на автовокзале.  

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в РФ.    

Ранее была установлена причастность трех участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте к гибели 65-летней женщины. Двоих мужчин задержали, а третьего объявили в розыск.  

В начале июня в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивал Интерпол (читать далее).   

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Ивановском районе 5-летний ребёнок погиб при столкновении мопеда с МАЗ
09 июня 2019 14:08

В Ивановском районе 5-летний ребёнок погиб при столкновении мопеда с МАЗ

Пожар в Пуховичском районе локализован
09 июня 2019 12:06

Пожар в Пуховичском районе локализован

Жителя Лепеля укусил бешеный ёж, найденный на огороде
09 июня 2019 12:01

Жителя Лепеля укусил бешеный ёж, найденный на огороде