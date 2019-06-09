В Минске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в России

Новости России. В Беларуси задержали россиянина, подозреваемого в убийстве.

По информации МВД по Республике Калмыкия, была получена информация о том, что третий подозреваемый в убийстве 65-летней жительницы Элисты находится на территории Беларуси.

Мужчина – участковый уполномоченный полиции – был задержан в Минске на автовокзале.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

Ранее была установлена причастность трех участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте к гибели 65-летней женщины. Двоих мужчин задержали, а третьего объявили в розыск.