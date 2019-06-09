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В Ивановском районе 5-летний ребёнок погиб при столкновении мопеда с МАЗ

09 июня 2019 14:08
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Новости Беларуси. В ДТП в Ивановском районе погиб 5-летний ребенок.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла восьмого июня. За рулем мопеда Hors находился 26-летний мужчина. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречку.

В Ивановском районе 5-летний ребёнок погиб при столкновении мопеда с МАЗ -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Произошло столкновение с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 29-летний водитель.

В Ивановском районе 5-летний ребёнок погиб при столкновении мопеда с МАЗ -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате ДТП водитель мопеда и 5-летнеий пассажир были госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя время ребенок скончался. И водитель, и пассажир были без мотошлемов.

Проводится проверка.

В начале июня в Лунинце Volkswagen сбил перебегавшую дорогу 5-летнюю девочку (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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