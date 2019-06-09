Прямой эфир

Пожар в Пуховичском районе локализован

09 июня 2019 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пуховичском районе уже сутки тушат лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание локализировано. Пострадавших нет.

Пожар в Пуховичском районе локализован-1

По-прежнему огнём остаются охвачены порядка 3 гектаров. В небо поднята авиация МЧС. Сброс воды осуществляется вертолётом Ми-8.

Пожар в Пуховичском районе локализован-4

На земле задействованы 25 единиц техники, 120 человек. Из-за сухой и жаркой погоды в 13 районах Беларуси введён официальный запрет на посещение лесов.

Пожар в Пуховичском районе локализован-7

Пожар в Пуховичском районе локализован-9

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жителя Лепеля укусил бешеный ёж, найденный на огороде
09 июня 2019 12:01

Жителя Лепеля укусил бешеный ёж, найденный на огороде

В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая
08 июня 2019 12:15

В Гомельском районе горели жилой дом и три сарая

На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание
08 июня 2019 09:18

На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание