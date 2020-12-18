В Минске водитель сбила 5-летнего мальчика, который переходил дорогу на зелёный

26-летняя водитель на Audi двигалась в направлении Одинцова. При повороте налево она сбила 5-летнего мальчика. Он переходил дорогу на зеленый свет. Ребенка доставили в больницу.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло на Жиновича. 29-летний водитель Opel при повороте на Матусевича сбил 21-летнюю девушку. Она также пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал. С травмами она доставлена в больницу.