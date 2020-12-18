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В Минске водитель сбила 5-летнего мальчика, который переходил дорогу на зелёный

18 декабря 2020 13:37
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Новости Беларуси. Авария на улице Тимошенко. Пострадал ребенок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске водитель сбила 5-летнего мальчика, который переходил дорогу на зелёный-1

26-летняя водитель на Audi двигалась в направлении Одинцова. При повороте налево она сбила 5-летнего мальчика. Он переходил дорогу на зеленый свет. Ребенка доставили в больницу.

В Минске водитель сбила 5-летнего мальчика, который переходил дорогу на зелёный-4

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло на Жиновича. 29-летний водитель Opel при повороте на Матусевича сбил 21-летнюю девушку. Она также пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал. С травмами она доставлена в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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