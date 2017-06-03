В Минске водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе двух женщин

Новости Беларуси. Жуткая авария произошло этим утром в Минске. По предварительной информации, водитель ауди, обгоняя попутный троллейбус, не заметил пешеходов на переходе. Автомобилист попытался уйти от наезда.

Но не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Под колесами погибли две женщины. Они скончались до приезда медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рудаковский, начальник отдела следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

Водитель доставлен на излечение в лечебное учреждение города Минска. Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило уголовное дело по статье 317 часть 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь

Совершено дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое и более лиц.