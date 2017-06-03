В Минске водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе двух женщин

Новости Беларуси. Жуткая авария произошло этим утром в Минске. По предварительной информации,
водитель ауди, обгоняя попутный троллейбус, не заметил пешеходов на переходе.
Автомобилист попытался уйти от наезда.
Новости Беларуси. Жуткая авария произошло этим утром в Минске. По предварительной информации,
водитель ауди, обгоняя попутный троллейбус, не заметил пешеходов на переходе.
Автомобилист попытался уйти от наезда.
Но не справился с управлением и вылетел на тротуар.
Под колесами погибли две женщины.
Они скончались до приезда медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Рудаковский, начальник отдела следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
Водитель доставлен на излечение в лечебное учреждение города Минска. Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило уголовное дело по статье 317 часть 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь
Совершено дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое и более лиц.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются.