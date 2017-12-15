Собутыльники украли у пенсионера 3000 долларов и 150 рублей в Березинском районе

Новости Беларуси. Друзья по бутылке: в Березинском районе пенсионер стал жертвой грабителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Друзья по бутылке: в Березинском районе пенсионер стал жертвой грабителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как установили правоохранители, деньги – 3000 долларов и 150 белорусских рублей – украли его собутыльники. Возбуждено уголовное дело.
Михаил Ходас, и. о. начальника Брезинского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз:
В ходе осмотр были обнаружены и изъяты следы и объекты, а также следы пальцев рук. В ходе предварительного исследования данных следов по базам данных были установлены лица, причастные к совершению преступления. В настоящее время решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз.