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Собутыльники украли у пенсионера 3000 долларов и 150 рублей в Березинском районе

15 декабря 2017 15:42
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Новости Беларуси. Друзья по бутылке: в Березинском районе пенсионер стал жертвой грабителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Собутыльники украли у пенсионера 3000 долларов и 150 рублей в Березинском районе-1

Как установили правоохранители, деньги – 3000 долларов и 150 белорусских рублей – украли его собутыльники. Возбуждено уголовное дело.

Собутыльники украли у пенсионера 3000 долларов и 150 рублей в Березинском районе-4

Михаил Ходас, и. о. начальника Брезинского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз:
 В ходе осмотр были обнаружены и изъяты следы и объекты, а также следы пальцев рук. В ходе предварительного исследования данных следов по базам данных были установлены лица, причастные к совершению преступления. В настоящее время решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз.

Собутыльники украли у пенсионера 3000 долларов и 150 рублей в Березинском районе-7

# происшествия # Фотофакт # Кража # Михаил Ходас

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