На МКАД микроавтобус наехал на водоналивные блоки и перевернулся

Новости Беларуси. 8 марта в Минске примерно в два часа дня перевернулся микроавтобус.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 50-летний мужчина за рулём Fiat двигался по МКАД со стороны улицы Машиностроителей в сторону улицы Ауэзова.
Новости Беларуси. 8 марта в Минске примерно в два часа дня перевернулся микроавтобус.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 50-летний мужчина за рулём Fiat двигался по МКАД со стороны улицы Машиностроителей в сторону улицы Ауэзова.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В какой-то момент транспортное средство наехало на водоналивные блоки и перевернулось. В результате происшествия никто не пострадал.
К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, выясняются детали случившегося.
Зимой 2020 года в Минске Nissan застрял в кустах.
Водитель пыталась припарковаться – подробности здесь.