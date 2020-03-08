На МКАД микроавтобус наехал на водоналивные блоки и перевернулся

Новости Беларуси. 8 марта в Минске примерно в два часа дня перевернулся микроавтобус.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 50-летний мужчина за рулём Fiat двигался по МКАД со стороны улицы Машиностроителей в сторону улицы Ауэзова.