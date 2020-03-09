В Смолевичском районе столкнулись фура и Saab. Пострадал один человек

По информации Следственного комитета, авария произошла 9 марта днем. За рулем седельного тягача Volvo находился 47-летний водитель. Он при совершении разворота допустил столкновение с легковушкой Saab – она ехала в попутном направлении.

Новости Беларуси. В Смолевичском районе столкнулись фура и легковой автомобиль.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля был госпитализирован с телесными повреждениями.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осмотрели место происшествия, были проведены иные неотложные следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам 8 01776 2 96 25, 8 029 132 46 82.