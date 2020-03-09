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В Смолевичском районе столкнулись фура и Saab. Пострадал один человек

09 марта 2020 16:04
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе столкнулись фура и легковой автомобиль.  

По информации Следственного комитета, авария произошла 9 марта днем. За рулем седельного тягача Volvo находился 47-летний водитель. Он при совершении разворота допустил столкновение с легковушкой Saab – она ехала в попутном направлении.  

В Смолевичском районе столкнулись фура и Saab. Пострадал один человек-1

Фото: СК   

В результате аварии пассажир легкового автомобиля был госпитализирован с телесными повреждениями.  

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осмотрели место происшествия, были проведены иные неотложные  следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.  

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам 8 01776 2 96 25, 8 029 132 46 82.  

В начале марта под Смолевичами Opel врезался в Mazda, госпитализированы пять человек – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

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