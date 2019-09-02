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Ветер до 300 км/ч. Опубликованы первые кадры разрушительного урагана «Дориан»

02 сентября 2019 09:18
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Новости США. На юго-восточном побережье США начал бушевать ураган «Дориан».   

Ветер до 300 км/ч. Опубликованы первые кадры разрушительного урагана «Дориан»-1

Скриншот из видео twitter.com/brian359  

Известно, что стихия уже настигла остров Сент-Томас и Пуэрто-Рико. Там наблюдаются перебои с электроэнергией и наводнения. Пользователи Twitter опубликовали кадры непогоды. На них заметен сильный ветер и подтопления.  

Ветер до 300 км/ч. Опубликованы первые кадры разрушительного урагана «Дориан»-4

Скриншот из видео twitter.com/brian359 

Ураган считается очень мощным – его скорость ветра достигает 300 км/ч. В некоторых штатах побережья объявлен режим ЧС, началась эвакуация людей.  

Это может быть самый сильный ураган за 27 лет. «Дориан» держит в страхе уже два штата США – здесь подробнее.  

# Природные катаклизмы # происшествия

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