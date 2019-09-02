Ветер до 300 км/ч. Опубликованы первые кадры разрушительного урагана «Дориан»

Новости США. На юго-восточном побережье США начал бушевать ураган «Дориан».
Новости США. На юго-восточном побережье США начал бушевать ураган «Дориан».
Скриншот из видео twitter.com/brian359
Известно, что стихия уже настигла остров Сент-Томас и Пуэрто-Рико. Там наблюдаются перебои с электроэнергией и наводнения. Пользователи Twitter опубликовали кадры непогоды. На них заметен сильный ветер и подтопления.
Скриншот из видео twitter.com/brian359
Ураган считается очень мощным – его скорость ветра достигает 300 км/ч. В некоторых штатах побережья объявлен режим ЧС, началась эвакуация людей.
Это может быть самый сильный ураган за 27 лет. «Дориан» держит в страхе уже два штата США – здесь подробнее.