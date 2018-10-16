Три автомобиля столкнулись на МКАД

Новости Беларуси. Серия утренних ДТП произошла в столице. Сразу три авто столкнулись на кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всему виной несоблюдение дистанции.

Один из автомобилей из-за сильного удара оказался на капоте, движущейся следом машины. В ДТП никто не пострадал, а движение на этом участке МКАД вскоре восстановили. Около 11 утра на улице Столетова под ударом автомобиля оказался светофор. Водитель не справился с управлением.

К счастью, и здесь обошлось без пострадавших. Кстати, сегодня сотрудники столичной ГАИ подсчитали, что май оказался самым аварийноопасным месяцем года. Чтобы октябрь не побил печальный рекорд, сотрудники ГАИ призывают водителей к бдительности.