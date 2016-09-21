Белорусские шакалы: в Гродненской области обнаружился выводок «мигрантов»

Новости Беларуси. Стая шакалов поселилась в Гродненской области. Это абсолютно новый вид животных для нашей страны.
Звери попались на глаза местным жителям, когда один из них угодил под колеса автомобиля.
Как в белорусских лесах оказались обитатели Южной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лаврентик:
Ни лёгкого, ни печени – ничего нет. Я бы подумал, что это человек, чтобы вот не было этих ранений у коз.
Александр Лаврентик описывает ночное происшествие на своем подворье.
Утром мужчина не досчитался двух коз, еще три – искусаны.
Обстоятельства нападения более чем странные: охранные собаки не тронуты, да и следов особых нет: пару кровавых пятен на пороге, след волока на земле и «рожки да ножки» неподалёку.
На происки волка не похоже. В Берестовицком районе за последнее время это уже третий нетипичный случай похищения скота.
Так бы и гадали местные жители, что за лесной зверь к ним повадился, если бы не ДТП. Под колёса автомобиля угодило неизвестное животное. На место аварии вызвали специалистов лесхоза.
Анатолий Пронский, инженер-охотовед Волковысского лесхоза:
Когда мы приехали, вот он примерно где-то здесь лежал, он еще был живой. Первое впечатление у меня было, что это просто собака. Потом показалось, что вроде бы помесь волка с собакой.
На ум практически сразу пришла на первый взгляд фантастическая догадка – это шакал.
Анатолий Пронский:
Я жил в России, ездил в командировки, был на границе с Монголией неоднократно. Приходилось видеть в природе их, поэтому я и предположил, что это может быть шакал. Я объехал тут все деревни, у кого овцы, у кого козы, всех предупредил.
Специалисты лесхоза сразу прочесали окрестности.
По их предположению, в лесах около 6 особей шакалов – целый выводок. Свою сенсационную догадку Анатолий Пронский решил подтвердить у учёных. Отправил в Национальную академию наук фотографии с ДТП. А для детального анализа сохранил голову животного. В ближайшее время её изучат эксперты.
Анна Сидорович, старший научный сотрудник сектора экологической оценки преобразований окружающей среды НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Шакал в основном обитает на территории южной и центральной Азии и встречается также на территории южной Европы. Для нас – территории Беларуси – этот вид не характерен. Появился новый случай в Гродненской области. Череп будет передан нашему центру для дальнейшей идентификации.
Пока в Беларуси шакал – иностранец, но скоро может получить местную прописку. Учёные говорят: в последние годы животные расширяют круг обитания. Для человека этот зверь не опасен. А вот для домашних животных – настоящая беда.
Как только в нашей стране шакал будет официально признан, его внесут в список животных, разрешённых к добыче для охотников.