Белорусские шакалы: в Гродненской области обнаружился выводок «мигрантов»

Новости Беларуси. Стая шакалов поселилась в Гродненской области. Это абсолютно новый вид животных для нашей страны.

Звери попались на глаза местным жителям, когда один из них угодил под колеса автомобиля.

Как в белорусских лесах оказались обитатели Южной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лаврентик:

Ни лёгкого, ни печени – ничего нет. Я бы подумал, что это человек, чтобы вот не было этих ранений у коз.

Александр Лаврентик описывает ночное происшествие на своем подворье.

Утром мужчина не досчитался двух коз, еще три – искусаны.

Обстоятельства нападения более чем странные: охранные собаки не тронуты, да и следов особых нет: пару кровавых пятен на пороге, след волока на земле и «рожки да ножки» неподалёку.

На происки волка не похоже. В Берестовицком районе за последнее время это уже третий нетипичный случай похищения скота.

Так бы и гадали местные жители, что за лесной зверь к ним повадился, если бы не ДТП. Под колёса автомобиля угодило неизвестное животное. На место аварии вызвали специалистов лесхоза.

Анатолий Пронский, инженер-охотовед Волковысского лесхоза:

Когда мы приехали, вот он примерно где-то здесь лежал, он еще был живой. Первое впечатление у меня было, что это просто собака. Потом показалось, что вроде бы помесь волка с собакой.

На ум практически сразу пришла на первый взгляд фантастическая догадка – это шакал.

Анатолий Пронский:

Я жил в России, ездил в командировки, был на границе с Монголией неоднократно. Приходилось видеть в природе их, поэтому я и предположил, что это может быть шакал. Я объехал тут все деревни, у кого овцы, у кого козы, всех предупредил.

Специалисты лесхоза сразу прочесали окрестности.

По их предположению, в лесах около 6 особей шакалов – целый выводок. Свою сенсационную догадку Анатолий Пронский решил подтвердить у учёных. Отправил в Национальную академию наук фотографии с ДТП. А для детального анализа сохранил голову животного. В ближайшее время её изучат эксперты.

Анна Сидорович, старший научный сотрудник сектора экологической оценки преобразований окружающей среды НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Шакал в основном обитает на территории южной и центральной Азии и встречается также на территории южной Европы. Для нас – территории Беларуси – этот вид не характерен. Появился новый случай в Гродненской области. Череп будет передан нашему центру для дальнейшей идентификации.

Пока в Беларуси шакал – иностранец, но скоро может получить местную прописку. Учёные говорят: в последние годы животные расширяют круг обитания. Для человека этот зверь не опасен. А вот для домашних животных – настоящая беда.