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Последствия летнего урагана в лесах будут ликвидировать еще не один месяц

22 сентября 2016 14:58
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Новости Беларуси. Ликвидация последствий июльского бурелома продолжается на Минщине. Напомним, из-за сильного урагана тысячи гектаров ценных лесов были повалены ветром.

В Червеньском районе работы приближаются к финишу,

а в Смолевичском, где ущерб лесному хозяйству наибольший, превзошли экватор. Здесь сосредоточены бригады лесхозов со всей области. 

Работы идут в круглосуточном режиме согласно графику. До нового года основные работы будут завершены, а до первого марта лесорубы доберутся до труднодоступных лесосек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:
Мы помним истории 2008, 2010, 2012 годов, где были не очень сложные разрушения. Тогда проще было работать. Но это очень сложный бурелом, который требует и навыков, и профессионального мастерства наших работников. Но спасает техника, машины, которые дают результат.

Если бы работа была вручную, как в 2008, 2010-м годах, то года три пришлось бы разрабатывать площади, объемы. Но сегодня люди обучены, есть техника, в основном отечественная, которая полностью  работает на этих участках, буреломных лесосеках.  

# Ураганы # происшествия # Михаил Амельянович

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