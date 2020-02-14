В Минске Renault врезался в осветительную мачту, погиб подросток. Водитель получил права месяц назад

Новости Беларуси. В столице в ДТП погиб 17-летний парень. Авария произошла около полуночи на улице Горецкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель Renault не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. В автомобиле находились четверо несовершеннолетних пассажиров, один из них скончался на месте трагедии. Остальные сейчас в реанимации.

В Следственном комитете сообщили, что 19-летний водитель получил права в январе этого года. Возбуждено уголовное дело.