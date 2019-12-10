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В Минске разыскивается подросток, который ушёл из дома в футболке и шортах

10 декабря 2019 07:26
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Новости Беларуси. В Минске разыскивается подросток, который 8 декабря примерно в пять вечера ушёл из дома и пропал. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 14-летний Скурат Николай Ильич не раз уходил из дома. Отмечается, что мальчик умеет располагать к себе незнакомых людей. 

В Минске разыскивается подросток, который ушёл из дома в футболке и шортах-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома 

На вид ребёнку 13 лет, его рост составляет 150-155 см, среднего телосложения, короткие русые волосы. В момент пропажи Николай был одет в красную футболку, чёрные шорты и резиновые сланцы. 

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщите об этом по телефонам: 208-78-15, 286-22-02, +375 29 6250666, +375 44 7359118 или 102. Конфиденциальность гарантируется. 

# Пропавшие люди # происшествия # Николай Скурат

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