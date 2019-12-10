В Минске разыскивается подросток, который ушёл из дома в футболке и шортах

Новости Беларуси. В Минске разыскивается подросток, который 8 декабря примерно в пять вечера ушёл из дома и пропал.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 14-летний Скурат Николай Ильич не раз уходил из дома. Отмечается, что мальчик умеет располагать к себе незнакомых людей.