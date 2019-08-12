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В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру. Комментарий МЧС

12 августа 2019 20:40
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Новости Беларуси. 30-летний рабочий упал с третьего этажа недостроенного здания на выступающие прутья арматуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру. Комментарий МЧС-1

ЧП произошло 11 августа на улице Аладовых, 13А. Там сейчас возводится паркинг. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.

В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру. Комментарий МЧС-4

Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В 17:45 спасатели провели работы по снятию мужчины с арматуры. Для того, чтобы это можно сделать без дополнительных повреждений, им необходимо было зафиксировать мужчину и затем очень аккуратно обрезать арматуру. После этого они передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи.

В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру. Комментарий МЧС-7

С предварительным диагнозом «проникающие ранения бедер и черепно-мозговая травма» рабочего доставили в больницу скорой помощи. Причины происшествия выясняют следователи. Возможно, строитель нарушил правила техники безопасности. Проводится проверка.

В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру. Комментарий МЧС-10

# Несчастный случай # происшествия # Марина Фандо # Фотофакт

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