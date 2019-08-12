В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру. Комментарий МЧС

Новости Беларуси. 30-летний рабочий упал с третьего этажа недостроенного здания на выступающие прутья арматуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 30-летний рабочий упал с третьего этажа недостроенного здания на выступающие прутья арматуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ЧП произошло 11 августа на улице Аладовых, 13А. Там сейчас возводится паркинг. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В 17:45 спасатели провели работы по снятию мужчины с арматуры. Для того, чтобы это можно сделать без дополнительных повреждений, им необходимо было зафиксировать мужчину и затем очень аккуратно обрезать арматуру. После этого они передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи.
С предварительным диагнозом «проникающие ранения бедер и черепно-мозговая травма» рабочего доставили в больницу скорой помощи. Причины происшествия выясняют следователи. Возможно, строитель нарушил правила техники безопасности. Проводится проверка.