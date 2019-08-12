В Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру. Комментарий МЧС

Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В 17:45 спасатели провели работы по снятию мужчины с арматуры. Для того, чтобы это можно сделать без дополнительных повреждений, им необходимо было зафиксировать мужчину и затем очень аккуратно обрезать арматуру. После этого они передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи.