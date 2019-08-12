В Кировске 14-летний и 11-летние школьники повредили пять могил

Новости Беларуси. В начале августа трое школьников повредили пять могил на кладбище в Кировске. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, с заявлением в милицию обратились минчане, которые обнаружили, что кто-то повредил могилы их родственников. В ходе разбирательства стало известно, что к правонарушению причастны несовершеннолетние местные жители.

Фото: УВД Могилёвского облисполкома

В один из дней мальчики зашли на территорию кладбища, а затем один из детей ударил рукой по декоративному шару гранитного ограждения могилы. Когда шар упал, школьники начали ударять им по другим декоративным элементам оград. Всего оказались повреждены пять могил.

Фото: УВД Могилёвского облисполкома

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В полной мере за свои поступки будет наказан 14-летний восьмиклассник. За действия двух его 11-летних приятелей придётся отвечать родителям.

Фото: УВД Могилёвского облисполкома