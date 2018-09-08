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В Минске пьяный мужчина ошибся адресом, забрался в дом к незнакомке и уснул

08 сентября 2018 06:46
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Новости Беларуси. Пьяный мужчина пробрался в квартиру к незнакомке и уснул на диване.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, ночью в милицию обратилась женщина и сказала, что к ней в квартиру пробрался неизвестный. К месту инцидента выехали правоохранители.  

Сотрудники милиции установили личность гражданина, квартиру он покинул. Выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии, в результате чего перепутал адрес.  

В тёмное время суток гражданин попробовал открыть входную дверь чужой квартиры. Ключ не подошёл. Поскольку квартира находилась на первом этаже, мужчина решил попасть внутрь через открытое окно балкона. Далее он зашёл в комнату, лёг на диван и уснул.  

Заявительница не услышала шум в соседней комнате. Через некоторое время она заметила спящего человека. Женщина испугалась и позвонила в милицию. Проснувшийся мужчина не мог понять, где он оказался.  

Установлено, что ночной гость проживает в соседнем доме по улице Лобанка. Квартира мужчины расположена так же, как и у заявительницы. В отношении гражданина составлен административный протокол по ст.17.3 ч.3.  

Летом 2018 года в Минске произошёл другой необычный случай.  

По городу ходил человек в дождевике из пузырьковой плёнки – здесь подробнее.  

# Необычное # происшествия

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