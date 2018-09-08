В Минске пьяный мужчина ошибся адресом, забрался в дом к незнакомке и уснул

Новости Беларуси. Пьяный мужчина пробрался в квартиру к незнакомке и уснул на диване.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, ночью в милицию обратилась женщина и сказала, что к ней в квартиру пробрался неизвестный. К месту инцидента выехали правоохранители.

Сотрудники милиции установили личность гражданина, квартиру он покинул. Выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии, в результате чего перепутал адрес.

В тёмное время суток гражданин попробовал открыть входную дверь чужой квартиры. Ключ не подошёл. Поскольку квартира находилась на первом этаже, мужчина решил попасть внутрь через открытое окно балкона. Далее он зашёл в комнату, лёг на диван и уснул.

Заявительница не услышала шум в соседней комнате. Через некоторое время она заметила спящего человека. Женщина испугалась и позвонила в милицию. Проснувшийся мужчина не мог понять, где он оказался.

Установлено, что ночной гость проживает в соседнем доме по улице Лобанка. Квартира мужчины расположена так же, как и у заявительницы. В отношении гражданина составлен административный протокол по ст.17.3 ч.3.

Летом 2018 года в Минске произошёл другой необычный случай.