В Витебске горел принадлежащий бройлерной птицефабрике магазин

Новости Беларуси. 11 декабря примерно в пять утра произошло загорание в магазине «Ганна» Витебской бройлерной птицефабрики.

По сведениям Витебского ОУМЧС, огнём повреждён электроудлинитель, о пострадавших не сообщалось.

За дежурные сутки в Витебской области случился ещё один пожар. Около трёх ночи 12 декабря в Чашниках горел микроавтобус, владельцем которого является 46-летний мужчина. Огнём повреждены моторный отсек, кузов и салон.

Причины обоих пожаров выясняются.

Осенью 2018 года в Минске горел сезонный киоск.