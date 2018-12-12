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В Витебске горел принадлежащий бройлерной птицефабрике магазин

12 декабря 2018 07:28
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Новости Беларуси. 11 декабря примерно в пять утра произошло загорание в магазине «Ганна» Витебской бройлерной птицефабрики.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, огнём повреждён электроудлинитель, о пострадавших не сообщалось.  

За дежурные сутки в Витебской области случился ещё один пожар. Около трёх ночи 12 декабря в Чашниках горел микроавтобус, владельцем которого является 46-летний мужчина. Огнём повреждены моторный отсек, кузов и салон.  

Причины обоих пожаров выясняются.  

Осенью 2018 года в Минске горел сезонный киоск. 

На тушение пламени потребовалось 10 минут – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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