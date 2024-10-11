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На Партизанском проспекте произошло ДТП – водитель не справилась с управлением

11 октября 2024 19:51
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Утром 11 октября в столице случилось ДТП с участием легкового автомобиля. Два человека пострадали. Предполагаемая причина аварии – сложные погодные условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Партизанском проспекте произошло ДТП – водитель не справилась с управлением-2

По предварительной информации, около 8 утра 35-летняя водитель автомобиля Fiat, двигаясь по Партизанскому проспекту, не справилась с управлением. Женщина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с осветительной мачтой. В результате аварии водитель и 15-летняя пассажирка доставлены в больницу. 

# Авария # ДТП

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