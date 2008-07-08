В Минске продолжается расследование по факту обрушения аттракциона в парке Челюскинцев

Все, кто в тот момент находился на качелях, оказались за их ограждением. Пострадали шесть человек. Четверо из них – дети. Так много взрослых, да еще и с портфелями, на этих детских качелях, пожалуй, с момента запуска не было. К счастью, вчера вечером на аттракционе людей было куда меньше. Да и крутилась карусель недолго. Пара-тройка оборотов – и вдруг все, кто в тот момент был в воздухе, перелетели ограждение и упали на землю.

Аттракцион частный и, кстати, довольно "взрослый". Сошел с конвейера девятнадцать лет назад. При том, что уже через десять лет эксплуатации наступает так называемое "время риска". Последний раз такое детальное обследование карусель проходила в нынешнем апреле. Тогда проверка дала "добро". Никаких повреждений и никаких поломок.

У экспертов – не такие детективные версии. Новые заключения по старому аттракциону делают уже на его руинах. Первые обследования и первые результаты.

Городские власти уже говорят о внеочередной проверке аттракционов и создают специальную комиссию по расследованию происшествия. На месте ЧП продолжают работать эксперты. Фотографируют буквально все звенья, чтобы по ним восстановить цепь происшествия. А у Сергея Битько – свой фотоархив. Вот его сын на той самой карусели за секунды до ее обрушения. Маленький Максим давно хотел покататься именно на этом аттракционе.

Всего в результате падения карусели пострадали шесть человек. Пока в больницах остаются двое. За развлечение, которое в итоге стало экстремальным, они заплатили две с половиной тысячи рублей. Но в какую цену это обошлось, узнали лишь после запуска.



Напомним, накануне вечером цепочная карусель слетела с каркаса прямо во время движения.