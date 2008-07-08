Прокуратура Первомайского района Минска начала проверку по факту падения аттракциона в парке Челюскинцев

В результате инцидента пострадали 7 человек, среди которых семилетний мальчик. Назначена также техническая экспертиза всех узлов аттракциона.

Затем будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто отвечает за исправность аттракциона. Он был изготовлен в 1989 году в Чехословакии. В апреле текущего года металлическая конструкция прошла обследование, которое повреждений не выявило. Однако, кроме непосредственно каркаса в карусели имеются электродвигатели, подшипники и другие узлы заводского изготовления, неисправность которых могла привести к аварии.

На сегодняшний день в стационарах города остаются 35-летний мужчина с черепно-мозговой травмой и семилетний ребенок. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. И как сегодня стало известно, во всех парках Минска в ближайшее время пройдет внеочередная проверка аттракционов.

