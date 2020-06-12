Лобовое столкновение на трассе в Минском районе. Погибли три человека

Новости Беларуси. На 28-м километре трассы Минск – Молодечно – Нарочь Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota погибли на месте.
Новости Беларуси. На 28-м километре трассы Минск – Молодечно – Нарочь Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota погибли на месте.
Водитель Mercedes не пострадал, а его жена с двумя детьми были госпитализированы.