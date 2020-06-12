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Лобовое столкновение на трассе в Минском районе. Погибли три человека

12 июня 2020 14:39
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Новости Беларуси. На 28-м километре трассы Минск – Молодечно – Нарочь Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota погибли на месте.

Лобовое столкновение на трассе в Минском районе. Погибли три человека-1

Лобовое столкновение на трассе в Минском районе. Погибли три человека-3

Водитель Mercedes не пострадал, а его жена с двумя детьми были госпитализированы.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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