Последствия сильного ветра в Минске: повалены деревья, повреждены автомобили

Новости Беларуси. В Беларуси ликвидировали последствия сильного ветра.
Новости Беларуси. В Беларуси ликвидировали последствия сильного ветра.
Фото: МЧС
По информации МЧС, в Минске 11 июня с 19 до 20 часов вечера фиксировалось усиление ветра.
Фото: МЧС
Его порывы составляли до 15-18 метров в секунду. В результате этого были повалены деревья, повреждены линии электропередачи и автомобили.
Фото: МЧС
Работники МЧС выезжали на 13 случаев оказания помощи по распиловке упавших деревьев. Были повреждены три легковых автомобиля и три линии электропередач.
Фото: МЧС
Никто не пострадал.
Фото: МЧС
12 июня, в пятницу, ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Его порывы составляют до 15-20 метров в секунду.
В Беларуси ожидаются грозы и ливни, объявлен оранжевый уровень опасности (читать далее).