Последствия сильного ветра в Минске: повалены деревья, повреждены автомобили

Новости Беларуси. В Беларуси ликвидировали последствия сильного ветра.

Фото: МЧС

По информации МЧС, в Минске 11 июня с 19 до 20 часов вечера фиксировалось усиление ветра.

Фото: МЧС

Его порывы составляли до 15-18 метров в секунду. В результате этого были повалены деревья, повреждены линии электропередачи и автомобили.

Фото: МЧС

Работники МЧС выезжали на 13 случаев оказания помощи по распиловке упавших деревьев. Были повреждены три легковых автомобиля и три линии электропередач.

Фото: МЧС

Никто не пострадал.

Фото: МЧС