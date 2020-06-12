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Последствия сильного ветра в Минске: повалены деревья, повреждены автомобили

12 июня 2020 09:20
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Новости Беларуси. В Беларуси ликвидировали последствия сильного ветра.  

Последствия сильного ветра в Минске: повалены деревья, повреждены автомобили -1

Фото: МЧС

По информации МЧС, в Минске 11 июня с 19 до 20 часов вечера фиксировалось усиление ветра.

Последствия сильного ветра в Минске: повалены деревья, повреждены автомобили -4

Фото: МЧС

Его порывы составляли до 15-18 метров в секунду. В результате этого были повалены деревья, повреждены линии электропередачи и автомобили.  

Последствия сильного ветра в Минске: повалены деревья, повреждены автомобили -7

Фото: МЧС

Работники МЧС выезжали на 13 случаев оказания помощи по распиловке упавших деревьев. Были повреждены три легковых автомобиля и три линии электропередач.

Последствия сильного ветра в Минске: повалены деревья, повреждены автомобили -10

Фото: МЧС

Никто не пострадал.  

Последствия сильного ветра в Минске: повалены деревья, повреждены автомобили -13

Фото: МЧС

12 июня, в пятницу, ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Его порывы составляют до 15-20 метров в секунду.  

В Беларуси ожидаются грозы и ливни, объявлен оранжевый уровень опасности (читать далее). 

# Погода в Беларуси # происшествия

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