В Мозырском районе при столкновении с трактором пострадал водитель грузовика
Новости Беларуси. 30 апреля примерно в полпервого дня в Мозырском районе столкнулись грузовик и трактор.
По информации УВД Гомельского облисполкома, 41-летний водитель за рулём автомобиля «МАЗ» двигался по трассе Р31. На перекрёстке вблизи деревни Раевские грузовик выехал на встречную полосу и врезался в трактор «Беларус» с полуприцепом.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Водитель большегруза получил телесные повреждения и был госпитализирован. 23-летний тракторист не пострадал. По факту ДТП ведётся проверка.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
На прошлой неделе в Минске Mercedes наехал на Renault.
Водитель микроавтобуса был нетрезв – здесь подробности.