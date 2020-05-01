В Витебске водитель такси пыталась скрыться от сотрудников ГАИ

Новости Беларуси. 30 апреля примерно в семь вечера в Витебске водитель такси не пропустил пешеходов на переходе.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на установление машины и личности водителя были ориентированы наряды ДПС. Похожий автомобиль был обнаружен возле одного из домов по улице Ленина.

Правоохранители включили проблесковые маячки и звуковой сигнал. Водитель такси проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Через некоторое время нарушитель был заблокирован.

Выяснилось, что машиной управляла 27-летняя витеблянка. Начат административный процесс. Проверяется наличие в организме девушки алкоголя или запрещённых веществ.

Весной 2020 года в Гродно от сотрудников ГАИ пытался скрыться водитель иномарки.