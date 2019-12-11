В Минске пожилая женщина упала в траншею и получила ушибы

Новости Беларуси. 10 декабря в полшестого вечера в Минске пенсионерка упала в траншею. По сведениям МЧС Беларуси, о нуждающейся в помощи 84-летней женщине спасателям сообщил прохожий. Предположительно, гражданка хотела перейти траншею по мосту, но споткнулась, повалила ограждение из металлической сетки и упала.

Фото: МЧС Беларуси

Подразделения МЧС с использованием носилок, пояса пожарного и двух штурмовых лестниц извлекли пострадавшую из траншеи. После спасения женщина была передана медикам, которые доставили её в больницу.

Фото: МЧС Беларуси

У пациентки были обнаружены только ушибы, поэтому после обследования она была отпущена на амбулаторное лечение.

Фото: МЧС Беларуси