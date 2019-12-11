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В Минске пожилая женщина упала в траншею и получила ушибы

11 декабря 2019 08:55
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Новости Беларуси. 10 декабря в полшестого вечера в Минске пенсионерка упала в траншею. 

По сведениям МЧС Беларуси, о нуждающейся в помощи 84-летней женщине спасателям сообщил прохожий. Предположительно, гражданка хотела перейти траншею по мосту, но споткнулась, повалила ограждение из металлической сетки и упала. 

В Минске пожилая женщина упала в траншею и получила ушибы-1

Фото: МЧС Беларуси 

Подразделения МЧС с использованием носилок, пояса пожарного и двух штурмовых лестниц извлекли пострадавшую из траншеи. После спасения женщина была передана медикам, которые доставили её в больницу. 

В Минске пожилая женщина упала в траншею и получила ушибы-4

Фото: МЧС Беларуси 

У пациентки были обнаружены только ушибы, поэтому после обследования она была отпущена на амбулаторное лечение. 

В Минске пожилая женщина упала в траншею и получила ушибы-7

Фото: МЧС Беларуси 

Осенью 2019 года в Светлогорске девушка забралась на парапет и упала в реку. 

Гражданку спасли сотрудники МЧС – подробнее здесь

# Спасение # происшествия

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